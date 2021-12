Avvio di impresa: due webinar

Avvio di impresa, arrivano a gennaio due incontri di gruppo gratuiti con informazioni e orientramento sugli aspetti burocratici e amministrativi, scelta della forma giuridica, finanziamenti pubblici disponibili, prime indicazioni sulla stesura del business plan.

Avvio di impresa, arrivano a gennaio due incontri di gruppo gratuiti con informazioni e orientramento sugli aspetti burocratici e amministrativi, scelta della forma giuridica, finanziamenti pubblici disponibili, prime indicazioni sulla stesura del business plan. L'iniziativa è organizzata da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, ed è rivolta a chi intende mettersi in proprio. L'incontro del 12 gennaio si terrà dalle 10 alle 13 e quello del 27 gennaio dalle 14.30 alle 17.30. Un esperto tratterà questi argomenti per una durata complessiva di circa 3 ore: procedure burocratiche e amministrative per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo; vantaggi e svantaggi delle varie tipologie di forma giuridica al fine di orientare l’aspirante imprenditore nella scelta della forma più adatta all’attività che si intende avviare; indicazioni utili per la redazione del proprio piano d’impresa, strumento indispensabile per accedere alle agevolazioni finanziarie, ma soprattutto per pianificare adeguatamente una nuova attività che possa nascere e crescere “sana” e competitiva; informazioni sulle possibilità di finanziamento a livello regionale e nazionale per avviare nuove attività in proprio e sulle modalità di funzionamento dei bandi pubblici.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro