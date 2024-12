‘SeaScientifica’ arriva a Mind

L'arrivo di Sae Scientifica arricchisce l'ecosistema dell'innovazione del MIND con nuove competenze nel campo delle scienze della vita.

Lendlease, gruppo internazionale del real estate, degli investimenti e della rigenerazione urbana, ha ufficializzato l'ingresso di Sae Scientifica nel MIND Milano Innovation District. Sae Scientifica è un'azienda specializzata nella fornitura di soluzioni per il settore farmaceutico, chimico e biotecnologico. L'azienda offre servizi che spaziano dalla gestione degli acquisti alle validazioni e certificazioni degli strumenti, fino alla gestione di laboratori e manutenzione degli impianti. La nuova sede di Sae Scientifica occuperà circa 500 mq all'interno del "MoLo", il Mobility and Logistic Hub, un edificio progettato da Andrea Nonni, MAD architects, Open Project srl e Progeca srl. Il MoLo è uno dei primi edifici in fase di realizzazione nell'area ad uso misto del West Gate, che fungerà da porta d'accesso al distretto per chi arriva da Rho. Questo edificio iconico ospiterà l'Energy Center, una centrale impiantistica che gestirà l'approvvigionamento energetico del sito. Con un'altezza totale di 28,50 metri e una lunghezza di circa 170 metri, il MoLo comprenderà sette piani fuori terra e un piano interrato destinati a funzioni tecniche e commerciali, tra cui laboratori, uffici e spazi retail, oltre a un parcheggio da oltre 1.500 posti auto. L'arrivo di Sae Scientifica arricchisce l'ecosistema dell'innovazione del MIND con nuove competenze nel campo delle scienze della vita. Questo ingresso si aggiunge a quello di altri 25 importanti attori del settore, tra cui lo Human Technopole, l'IRCCS Galeazzi Santambrogio, l'Università Statale di Milano e il Politecnico di Milano. Queste collaborazioni consolidano ulteriormente MIND come distretto di eccellenza nella promozione della ricerca e dell'innovazione. Secondo Francesco Ferrari, amministratore delegato di Sae Scientifica, il trasferimento dell'headquarter in MIND coincide con il 40º anniversario dell'azienda. Questo passo rappresenta un'evoluzione naturale nel percorso di crescita e sviluppo tecnologico dell'azienda. Fabrizio Zichichi, Executive Project Director di Lendlease, ha affermato che l'ingresso di Sae Scientifica rafforza l'ecosistema life science di MIND. Con questo nuovo ingresso si completa l'affitto degli oltre 5.000 mq del MoLo, destinati a laboratori, uffici e retail. Questa collaborazione permetterà a Sae Scientifica di coabitare con altre aziende rilevanti nel settore farmaceutico e medicale, favorendo lo scambio di idee e sinergie. L'azienda continuerà così il suo percorso di innovazione e crescita nel campo della salute.

