Un occhio all'estetica e un altro alla sicurezza viabilistica e pedonale. A San Giorgio su Legnano ecco la posa di due sistemi salva pedoni.

Un occhio all'estetica e un altro alla sicurezza viabilistica e pedonale. L'Amministrazione comunale di San Giorgio ha deciso di procedere alla posa di due sistemi salva pedoni. "Il primo - spiega il sindaco Walter Cecchin in una nota - verrà posizionato in via Aldo Moro in prossimità dell'area mercato giardini pubblici e il secondo in via Campaccio in corrispondenza dell'attraversamento ciclabile e pedonale". In quest'ultimo caso è compreso anche il rialzo della sede stradale. "Abbiamo ritenuto opportuno - prosegue Cecchin - dare sicurezza a questa strada molto trafficata in fase di attraversamento da parte di pedoni e ciclisti". I nuovi innesti saranno opportunamente segnalati "Sia a bordo strada - dice il primo cittadino - sia tramite cartelli e colonnine di avviso di attraversamento". L'idea è quindi di creare una maggiore armonizzazione tra il traffico veicolare su una delle arterie più frequentate del paese e la cosiddetta mobilità dolce. E il valore aggiunto si avvertirà anche sul piano della prevenzione perché, specifica Cecchin, "Il sistema permette all'automobilista di creare attenzione solo quando è necessario e pertanto non crea l'effetto assuefazione". Il comune, per finanziare il progetto, ha messo in campo una somma di 20 mila euro.

