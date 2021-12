Zampognari: passione e tradizione

La storia e la tradizione che si mischiano con le musiche. Gli Zampognari Arconatesi, da 40 anni un punto di riferimento ad Arconate e nel nostro territorio.

La storia e la tradizione che si mischiano con le musiche e che, inevitabilmente, regalano gioia, spensieratezza ed emozioni. Perché quando arrivano loro non si può non rimanere catturati e rapiti da quell'atmosfera speciale e magica che si crea. Li vedi e li ascolti, infatti, e subito è come se il tempo si fermasse, dando vita attorno ad uno scenario davvero unico e particolare. La passione, l'impegno e l'attenzione, alla fine, che si susseguono una dopo l'altro e, dopotutto, diversamente non potrebbe essere, visto che ormai da 40 anni sono un punto di riferimento, appunto, per Arconate e in generale per il territorio intero. Gli Zampognari Arconatesi, i 'nostri' zampognari, insomma, molto più di un semplice gruppo, bensì una vera e propria famiglia. "Molti ci chiedono che cosa significa essere parte di questa realtà - spiega Fabio Figel, uno dei componenti - Vuol dire amare la musica e un certo modo di fare musica, che comprende pure l'aspetto dell'abbigliamento. Ciò che si indossa e quello che rappresentiamo ha un valore importante, ogni volta che partecipiamo a qualche evento e specialmente quando andiamo nelle scuole. Raffiguriamo, infatti, un personaggio specifico ed è fondamentale, quindi, tratteggiarlo nelle sue caratteristiche principali. Senza dimenticare, inoltre, l'originalità, ulteriore tassello che ci deve contraddistinguere". La cura dei particolari, dunque, al primo posto e, poi, beh... ovvio l'inseparabile zampogna, ad accompagnarli passo dopo passo. "Più precisamente è composta da due parti: una sacca e una struttura in legno, da dove partono i vari flauti - continua Fabio - Uno strumento particolare e che, ogni volta, genera curiosità tra le persone che assistono agli eventi ai quali partecipiamo". Dal vestiario alla 'piva', allora, pronti a diventare zampognari. "Secondo noi chiunque può - conclude - Abbiamo, infatti, componenti che vengono da esperienze bandistiche, ma anche chi ha cominciato proprio qui. Quello che serve sono tanto impegno, costanza e voglia e, unendo le tre cose, dopo un po' di tempo si riesce a suonare".

ZAMPOGNARI ARCONATESI: UNA TRADIZIONE DA 40 ANNI



