La giunta regionale, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi, ha integrato le risorse della misura 'CONFIDIamo nella ripresa' con un ulteriore finanziamento di 593.000 euro. LO STRUMENTO - Lo strumento, con una dotazione finanziaria iniziale di 60 milioni di euro, è dedicata ai settori che hanno subito maggiormente le limitazioni delle attività per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 quali la ristorazione, il commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, le attività sportive, artigianali, commerciali al dettaglio e di servizio legate al settore dei matrimoni e degli eventi privati, le attività di proiezione cinematografica e di gestione di strutture artistiche, le discoteche e i locali da ballo. GARANZIA REGIONALE - Queste categorie hanno a disposizione liquidità per investimenti e capitale circolante per finanziamenti, con garanzia regionale fino al 100%, da 5mila euro a 20mila euro. Il finanziamento è erogato dai Confidi convenzionati attraverso credito diretto. FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE - L'agevolazione si compone di un finanziamento a medio termine con garanzia regionale fino al 100% dell'importo e di un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento.

