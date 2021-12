Riemergere

La programmazione di EUR Culture per Roma entra nel vivo dell’atmosfera natalizia con due appuntamenti imperdibili per il pubblico di ogni età, fra musica e animazione.

Dopo Più Libri più liberi e Internazionale sulla Nuvola, la programmazione di EUR Culture per Roma entra nel vivo dell’atmosfera natalizia con due appuntamenti imperdibili per il pubblico di ogni età, fra musica e animazione. “Nell’ambito della programmazione di EUR Culture per Roma, in occasione del Natale, abbiamo pensato ai bambini e alle famiglie. Per far passare loro un momento di allegria e piacevole divertimento. Come società di rigenerazione urbana ci piace pensare ad un’offerta articolata in cui i romani si sentano a casa e nessuno si senta solo” afferma Antonio Rosati, Amministratore Delegato di EUR S.p.A.

Il 22 dicembre alle ore 21, l’Auditorium della Nuvola di Fuksas ospita lo straordinario concerto di The Golden Voices of Gospel, ensemble protagonista della scena gospel americana, che da oltre venti anni presenta la musica pastorale afroamericana sui palchi dei festival internazionali e nelle chiese di tutto il mondo. Un’occasione unica per ascoltare, cantare e ballare la musica natalizia per eccellenza, insieme a una formazione che nella sua carriera ha accompagnato artisti come Michael Jackson, Mariah Carey, Howard Carpendale, Florian Silbereisen, Mireille Mathieu, Peter Kraus, Andre Rieu, Ross Anthony, Nana Mouskouri e Helene Fischer.

Il 26 dicembre, invece, appuntamento al Palazzo dei Congressi per un pomeriggio di cinema e musica dedicato ai più giovani con la proiezione di The Snowman di Dianne Jackson e Jimmy T. Murakami (GB, 1982), un’opera di animazione cult con le musiche eseguite dal vivo da Europa InCanto Orchestra. Tratto dal libro di Raymond Briggs e con musica sinfonica di Howard Blake, The Snowman è una commovente storia tra il bambino e il pupazzo di neve da lui costruito nel giardino di casa: per magia il pupazzo si anima e diventa il suo migliore amico, insieme passano ore felici e vivono momenti meravigliosi. “Le emozioni suscitate da questo straordinario film d’animazione e dalla musica della sua colonna sonora ci portano direttamente nello spirito e nella magia del Natale rendendolo indimenticabile”, queste le parole del Maestro Germano Neri, direttore artistico di Europa InCanto Orchestra, formazione composta da musicisti professionisti under 35, nata con l’obiettivo di sviluppare percorsi finalizzati all’avvicinamento dei giovani al teatro e alla musica. Subito dopo la proiezione che consentirà ai più piccoli di scoprire il cinema d’animazione di un tempo, il programma prevede l’esecuzione della celebre composizione del francese Camille Saint-Saens dal titolo Il carnevale degli animali, un’opera appartenente al filone della cosiddetta “musica descrittiva” che si sviluppa attraverso una serie di quattordici piccoli pezzi dedicati al mondo animale.

I due eventi sono presentati nell’ambito di Riemergere, lo straordinario programma di eventi ideato da EUR Culture per Roma e realizzato da EUR S.p.A. con la direzione artistica di Oscar Pizzo, che ha preso il via lo scorso 15 settembre per andare avanti fino al 29 giugno 2022 con oltre 100 eventi artistico-culturali fra la Nuvola di Fuksas, il Palazzo dei Congressi e l’intero quartiere EUR.

