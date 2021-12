Bettinelli in Città Metropolitana

Un successo atteso e sperato da tutto il territorio dell'ovest milanese. Dopo le votazioni di domenica 19 dicembre la conferma è appena arrivata: Sara Bettinelli è stata eletta nel Consiglio di Città Metropolitana di Milano.

La città metropolitana di Milano è una città metropolitana italiana della Lombardia. 11ª città metropolitana per superficie territoriale preceduta da Reggio Calabria e Venezia. Prevista per la prima volta dalla legge n. 142 sul nuovo ordinamento degli enti locali dell'8 giugno 1990, art. 17-21, è stata definitivamente istituita dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituendo a partire dal 1º gennaio 2015 la preesistente provincia di Milano.

Con una popolazione di 3 238 206 abitanti, è la seconda città metropolitana più popolosa del Paese dopo la città metropolitana di Roma e si estende su una superficie di 1.575,65 km² comprendente 134 comuni metropolitani. Confina a nord con la provincia di Varese e la provincia di Monza e Brianza, a est con la provincia di Bergamo, a sud-est con la provincia di Cremona e la provincia di Lodi, a sud-ovest con la provincia di Pavia e a ovest con la provincia di Novara (Piemonte). Inoltre comprende il comune di San Colombano al Lambro, un'exclave compresa tra le province di Lodi e Pavia.

