ASM guarda al futuro

Una realtà di 38 dipendenti, molte collaborazioni e un servizio attivo con diversi Comuni. ASM, dopo mesi di polemiche politiche, torna a guardare al futuro. Rinnovato il CDA con figure di alto spessore tecnico e gestionale, per poter programmare un futuro all’insegna della sostenibilità e della consulenza sulle rinnovabili. Particolarmente importante anche l’ingresso, anche se solo per uno 0,5%, nella newco Accam-Neutalia con Cap Holding, Amga e Ala con la gestione dell’inceneritore di Borsano. Una collaborazione che fa guardare al domani con ottimismo.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro