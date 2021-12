Bioblitz in difesa della brughiera

Un habitat unico, in Pianura Padana e in Europa. Un'area dove è forte e importante, insomma, il valore naturalistico e per la quale chideranno, altresì, la tutela istituzionale. E lo faranno questa domenica (19 dicembre), dalle 10 alle 12.30, con un 'Bioblitz' a Lonate Pozzolo in difesa, appunto, della brughiera.

Un habitat unico, in Pianura Padana e in Europa. Un'area dove è forte e importante, insomma, il valore naturalistico e per la quale chideranno, altresì, la tutela istituzionale. E lo faranno questa domenica (19 dicembre), dalle 10 alle 12.30, con un 'Bioblitz' a Lonate Pozzolo in difesa, appunto, della brughiera. Più nello specifico, l'iniziativa, promossa da un network di soggetti impegnati nello studio, conservazione e ripristino proprio degli habita, vedrà diversi momenti di animazione e educazione naturalistica e scientifica che consiste nel ricercare, individuare e possibilmente classificare, in un determinato ambiente e per almeno 24 ore consecutive, tutte le forme di vita (nel caso in questione, l'attività durerà, come detto, un paio d'ore). Chiunque, poi, potrà partecipare, accompagnato nelle sue esplorazioni da esperti e specialisti di Università e associazioni scientifiche. Mentre per quanto riguarda gli obiettivi, sono differenti: avvicinare il pubblico ai censimenti o meglio ai monitoraggi come strumenti per conoscere e tutelare la biodiversità; aumentare la conoscenza naturalistica del sito dove viene svolto il 'Bioblitz'; promuovere la citizen science come reale contributo alla conoscenza; avere un'occasione per mettere a contatto degli specialisti con il pubblico; vedere con altri occhi la stessa area, scoprendo che non esistono solo i 'soliti' animali o piante, ma che, cercando bene o comunque aprendo bene gli occhi, ci sono molte più forme di vita di quelle che un normale visitatore incontra. "Scopriamo assieme il valore naturalistico eccezionale di questa zona, sostenendone l'istituzione quale sito della Rete Natura 2000 - scrivono gli organizzatori". Il ritrovo, dunque, è alle 10 nel parcheggio del Centro Parco ex Dogana Austroungarica (via del Gregge, Lonate) e da qui si darà il via all'importante evento.

