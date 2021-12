Le attività dell'Auser Magenta

Da gennaio, via alle attività sociali e ricreative di Auser Magenta. Si comincerà, allora, l'8 con l'apertura del Centro Polifunzionale di piazza Mercato.

Da gennaio, via alle attività sociali e ricreative di Auser Magenta. Si comincerà, allora, l'8 con l'apertura del Centro Polifunzionale di piazza Mercato. Tutti i sabato pomeriggio, dalle 14 alle 18, i volontari terranno aperto il centro polifunzionale cittadino, per permettere il ritrovo sociale con attività varie: il classico gioco a carte ed altre iniziative a beneficio dei soci e della cittadinanza; ancora, il sabato sera e la domenica pomeriggio, ecco le attività motorie, con ballo ed ascolto musica dal vivo. Ma il nuovo anno porterà anche la ripresa dei corsi di ballo (di gruppo e da sala; mercoledì 12 gennaio, lezione di prova gratuita). Per maggiori informazioni sui vari appuntamenti, andare di persona in sede (via Fanti 72, palazzina davanti al cimitero, dal lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13; e da sabato 8 gennaio, dalle 14 alle 18, appunto, pure presso il Centro Polifunzionale di piazza Mercato; oppure chiamare i numeri 02/97280161 o 377/7060653.

