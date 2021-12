Anita, promessa della ginnastica

Anita Ciapparelli ai nazionali di atletica. La giovane atleta cuggionese ha, infatti, gareggiato alla trave nella categoria Allieve.

Anita Ciapparelli ai nazionali di atletica. La giovane atleta cuggionese ha, infatti, gareggiato alla trave nella categoria Allieve, arrivando ad un passo dalla top ten nazionale. Un grande palcoscenico per piccoli atleti; l’emozione della prima gara a livello nazionale; centinaia di ragazze e ragazzi da tutta Italia che si sfidano agli attrezzi della ginnastica artistica. Tutto questo è stato il Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica organizzato dal Centro Sportivo Italiano a Lignano Sabbiadoro. Una competizione a cui ha preso parte, appunto, anche Anita, classe 2009, difendendo i colori della Polisportiva San Giorgio Asd. “Siamo molto fieri di avere un’atleta che, con modestia ed impegno, ha raggiunto questo risultato - hanno commentanto proprio dalla stessa Polisportiva - La sua partecipazione è stata a nome di tutte le altre atlete, che costantemente si sono impegnate e allenate anche in periodi difficili come quello dello scorso anno”. Il desiderio è che questo sia solo il primo grande traguardo per un percorso sportivo ed umano che possa essere ricco e gratificante, e che possa essere anche di ispirazione per chiunque volesse avvicinarsi al mondo della ginnastica artistica.

