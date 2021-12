Vandalizzate le decorazioni

Dopo la distruzione delle decorazioni all'esterno della scuola primaria, lavoretti realizzati dai bambini, questa volta son state prese di mira le installazioni di Villa Annoni.

Una vergogna senza fine, ancora una volta, a Cuggiono. Dopo la distruzione delle decorazioni all'esterno della scuola primaria, lavoretti realizzati dai bambini, questa volta son state prese di mira le installazioni di Villa Annoni. Opere realizzate con materiali di recupero, legni, rami, foglie... con tanta inventiva e passione da parte dei volontari. "I Volontari del Parco Annoni in Cuggiono hanno lavorato con amore e ingegno per creare alcune istallazioni natalizie e rendere ancor più gradevole la visita del nostro Parco - spiega Marco Alberto Donadoni - e ritroverete se tornate a visitarlo, perché altri volontari stano lavorando in queste ore per aggiustare le stesse istallazioni che alcuni CRETINI hanno distrutto ieri con spirito IMBECILLE di vandalismo gratuito. Ci aspettiamo di vedere la loro stupida opera su qualche social, perché gli IDIOTI di solito se ne vantano pure. Noi semplicemente le aggiustiamo e non diamo loro soddisfazione. Sono cose belle, ve le riproponiamo, così come devono essere".

Un grande GRAZIE a tutti i volontari per il loro instancabile impegno, ma tutti questi episodi di vandalismo destano grande preoccupazione, sperando che le autorità competenti possano individuare i responsabili e prendere i dovuti provvedimenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro