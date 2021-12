'Regala un giocattolo'

La solidarietà fatta di semplici, ma bellissimi gesti. Un giocatollo per i bimbi meno fortunati: ecco, infatti, a Robecchetto una raccolta organizzata dagli 'Amici Protagonisti'. Se avete, allora, un gioco nuovo o usato da regalare, potrete recarvi domenica 19 dicembre, dalle 13.30, al gazebo dell'associazione in piazza del Popolo. Babbo Natale, poi, li consegnerà ai bambini, ringraziando chi li avrà donati con un piccolo pensiero.

