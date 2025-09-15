Un momento di fede, storia e comunità. Insieme come Comunità Pastorale Santa Maria in Binda per celebrare un importante traguardo.

Un momento di fede, storia e comunità. Insieme come Comunità Pastorale Santa Maria in Binda per celebrare un importante traguardo. Cento anni di Chiesa Parrocchiale San Bernardo a Malvaglio: e così, per celebrare la ricorrenza, ecco la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, alla presenza dei sindaci dei tre Comuni che fanno parte della Comunità Pastorale (Valentina Cognetta - Robecchetto e Malvaglio - Fabrizio Allevi - Turbigo - e Roberto Cattaneo - Nosate) e di tanti fedeli.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!