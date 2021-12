L'Italia sul mondo e... in vetrina

'Concorso vetrine' 2021 a Turbigo. Luci, colori, addobbi e particolarità nei negozi partecipanti, nel segno delle Regioni e del Belpaese sul tetto del mondo.

Le Regioni che a mo' di puzzle, alla fine, si uniranno, andando a formare l'Italia; e poi gli addobbi, le luci, i colori ed una serie di particolarità che i singoli commercianti, in base alla sua fantasia e creatività, ha scelto di creare per rendere ancora più magico e speciale il suo negozio. Perché proprio il Belpaese, capace, nell'anno che si sta per concludere, di conquistare trofei e raggiungere straordinari traguardi in vari campi, è il tema e il leitmotiv principale di questa edizione del 'Concorso Vetrine' di Turbigo. "L'Italia sul tetto del mondo - commenta l'assessore Davide Cavaiani - E' da qui, infatti, che abbiamo voluto partire per organizzare l'edizione 2021 della tradizionale iniziativa che caratterizza, ormai da diverso tempo, le festività natalizie turbighese. Nello specifico, ai titolari o gestori degli esercizi commerciali che hanno partecipato è stato chiesto, come da regolamento, di decorare le loro vetrine e, in più, a ciascuno sono state consegnate le Regioni italiane (una per ognuno, a scelta), fatte in legno, che, a fine manifestazione, saranno recuperate e, quindi, messe assieme, per formare così la nostra Penisola, per poi donare il tutto alle scuole, affinché gli studenti possano utilizzarla per studiare". L'Azzurro e il tricolore, insomma, tra i principali protagonisti del concorso, che ha visto i partecipanti mettere in campo una grande attenzione e tanto impegno nell'addobbare le singole attività. "Adesso, l'appuntamento è sabato 18 dicembre, all'auditorium di via Trieste, per la premiazione - conclude Cavaiani".

