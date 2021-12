Il calendario di 'Cuori Grandi'

Un calendario “come un seme” che faccia crescere l’affetto e la consapevolezza verso la missione. Questo lo spirito della 23^ edizione del calendario di ‘Cuori Grandi’.

Un calendario “come un seme” che faccia crescere l’affetto e la consapevolezza verso la missione. Questo lo spirito che ha voluto trasmettere Francesco Bigogno presentando la 23^ edizione del calendario di ‘Cuori Grandi’, onlus di cui è presidente, attiva da quasi dieci anni in Togo. Acquistabile presso le librerie magentine ‘La Memoria del Mondo’, ‘Segnalibro’ e ‘Piccola Matita’, l’almanacco racconta gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti dalla missione di stanza a Amakpape. Dal 2012 al 2020 è stato costruito un complesso scolastico che va dalla materna alle superiori: la qualità dell’ambiente costituito è riconosciuta anche dal Ministero dell’istruzione locale, che ha scelto la scuola come sede d’esame di stato, e Bigogno ne ha sottolineato anche le qualità costruttive: “Di sicuro la scuola più bella di tutto il Togo e migliore anche di qualche istituto italiano…”. Gli studenti sono oltre settecento, che si vedono garantiti la retta, il materiale scolastico ed il vestiario. Oltre alla scuola, però, anche ambulatori, una chiesa, pozzi ed abitazioni per mamme sole; nel 2021 poi è stata messa in funzione la mensa (serve circa duecento alunni), una sala computer ed è stato recintato lo spazio della missione, per evitare il pascolo abusivo. Il progetto continuerà nel 2022, con l’obiettivo di creare ed attrezzare nuovi laboratori di chimica e fisica per iniziare anche un nuovo indirizzo scientifico per le scuole superiori, come richiesto dal Ministero. Da ultimo, Bigogno non ha tralasciato un ringraziamento alla famiglia Doria, da anni finanziatrice del progetto. Maggiori informazioni su www.cuorigrandi.org o sui canali social di Cuori Grandi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro