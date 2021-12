Variante Omicron a Magenta

Covid-19 e variante Omicron: quattro, ad oggi, i casi scoperti in Lombardia. Secondo le notizie, due sarebbero a Lodi, uno a Magenta e uno a Milano.

Covid-19 e variante Omicron: quattro, ad oggi, i casi scoperti in Lombardia. Secondo le prime notizie, per ora i sintomi sono lievi e alcuni di questi sono stati contagiati sul territorio e, dunque, non durante un viaggio in Africa. Più nello specifico, due sarebbero a Lodi, uno a Magenta e uno a Milano e a confermarne la positività sono stati gli ospedali Sacco di Milano e San Matteo di Pavia: tocca ora ad Ats tracciare tutti i casi di contatto dei positivi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro