L'MD è pronto ad aprire

La data dovrebbe essere quella del 20 dicembre. Sarà proprio in quella giornata che aprirà il nuovo 'MD' all'incrocio tra la Statale 341 e la via Arese a Robecchetto.

La data dovrebbe essere quella del 20 dicembre. Sarà proprio in quella giornata che aprirà il nuovo 'MD' che sta sorgendo all'incrocio tra la Statale 341 e la via Arese a Robecchetto con Induno. Un'altra struttura commerciale, insomma, che si va ad aggiungere alle realtà che, in questi ultimi anni e mesi, hanno fatto la loro comparsa in quella zona. Un'ulteriore opportunità, poi, per la cittadinanza, non solo robecchettese e della frazione di Malvaglio, ma anche del territorio attorno. I lavori, quindi, cominciati qualche tempo fa sono, sono ormai in dirittura d'arrivo e tra pochi giorni, come detto, accanto all'Eurospin (inaugurato un anno fa) ecco, appunto, pure l'MD.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro