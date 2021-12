Sci Club: la nuova stagione

Sci Club Ticino Turbigo: pronti via alla nuova stagione. Corsi, gite, iniziative, premiazioni ed anche un sito internet ancora più tecnologico e vicino ai tesserati.

Sci di nuovo ai piedi e si torna sulle piste. Ma, in fondo, la stagione della Sci Club Ticino Turbigo è cominciata già qualche settimana fa con il rinnovo del consiglio direttivo per il periodo 2021-2025. E, allora, ecco che alla guida della storica realtà del nostro territorio è stato riconfermato Gabriele Barozza, mentre i vice sono Cleto Caccia (vicario) e Guido Perotta, segretari Matilde Crespi, Erika Barozza, Leonardo Vanoli e Stefano Morelli, tesorieri Greta Zarbo, Emanuele Porrati, Amedeo Raise e Paolo Tagliatti e, infine, per quanto riguarda le gite e le manifestazioni Paolo Motta, Massimo Marciaz, Marco Tamburin e Guido Garavaglia. "Voglio dare il benvenuto ai nuovi giovani che sono stati eletti, ossia Crespi, Vanoli, Zarbo, Porrati e Tamburin - commenta lo stesso presidente - Pronti, quindi, a vivere assieme i prossimi mesi, con una serie di attività pensate per grandi e piccoli". Già, perché sono e saranno davvero diversi gli appuntamenti in calendario: ecco, ad esempio, la scuola di sci alpino e snowboard (sabato 15, 22 e 29 gennaio e il 12 e 19 febbraio) per i ragazzi delle scuole primaria e secondaria e per gli adulti (da sottolineare che la chiusura delle iscrizioni è il 21 dicembre); ancora, spazio alle trasferte, dal 12 al 16 gennaio si andrà ad Andalo (Festival di Sciare e degli Sci Club), il 19 febbraio, invece, tutti a Pila (gara sociale 3° Trefeo Avis Turbigo), dove si tornerà anche il 27 dello stesso mese (gara intersociale 6° Trofeo Amici della Neve, memorial Dubini Luciano), per poi, il 13 marzo, raggiungere il Sestriere (Festa Neve) e il 27 Cervinia-Valtournenche e concludere il 10 aprile a La Thuile. "Il 28 maggio, inoltre - continua Barozza - è in programma, al Centro Ricreativo De Cristoforis-Gray, la 12^ 'Bella Rider', la festa di chiusura della stagione, con le premiazioni della gara sociale Trofeo Avis, memorial Ganna, Ferrari, Tanzini, Ghianda e Torno; e, nel frattempo, è partita pure la ginnastica presciistica". Senza dimenticare la consegna dei tesserini di livello-scuola di sci di Pila e dei premi per la gara sociale 2020 2° Trofeo Avis Turbigo, memorial Marco Tanzini, Piero Ferrari, Carlo Ghianda e Renato Ganna, assieme, altro tassello certamente importante, alla nascita del nuovo sito internet della società. "Un servizio che è ancora più tecnologico e vicino ai nostri tesserati, con la novità delle iscrizioni online - conclude il presidente - Chi volesse avere maggiori informazioni, lo potrà consultare all'indirizzo www.sciclubticinoturbigo.it. Infine, una menzione speciale per Cleto Caccia e Guido Perotta, ai quali sono stati assegnati i distintivi d'argento al merito 2018 della FISI".

