Prociv: nuova sede operativa

La nuova sede operativa della Protezione Civile di Castano è realtà. E l'altra mattina, allora, ecco l'inaugurazione con sindaci, assessori, volontari e parroco.

La nuova sede operativa è realtà. E, allora, come è tradizione, appunto, per simili traguardi, ecco l'inaugurazione. Già, perché l'altra mattina a Castano, alla presenza del parroco, don Piero, e di sindaci e assessori del territorio, c'è stato il cosiddetto 'taglio del nastro', appunto, della neo struttura della Protezione Civile di Castano. "Avevamo promesso che avremmo risolto il problema logistico relativo ai mezzi, in modo che i nostri volontari della Prociv potessero avere un luogo idoneo per poterli utilizzare velocemente in situazioni di emergenza e, dopo un grande lavoro degli operai, lo abbiamo finalmente consegnato - ha scritto il primo cittadino castanese, Giuseppe Pignatiello - Un grazie speciale permettetemi di rivolgerlo all’assessore Andrea Osellame che ha lavorato in silenzio dal primo giorno per ottenere questo fondamentale risultato. Un grande ringraziamento, poi, al servizio lavori pubblici che si è messo all'opera con tanta generosità e che sono certo svilupperà una importante compartecipazione con la nostra Protezione Civile, collaborazione che renderà ancora migliore la nostra città".

