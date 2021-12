Covid: aiuti alle famiglie

Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale a sostegno dei nuclei familiari più colpiti dalla crisi causata dall’emergenza Covid-19.

Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale a sostegno dei nuclei familiari più colpiti dalla crisi causata dall’emergenza Covid-19 con misure di solidarietà alimentare e sostegno economico al pagamento di affitto e utenze. L'iniziativa si rivolge ai residenti a Magenta con un ISEE ordinario o corrente inferiore a 26mila euro. Le domande potranno essere presentate fino al 23 dicembre online oppure in formato cartaceo all'Ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico. “Credo di poter dire che il periodo più buio di questa emergenza è ormai alle nostre spalle, ma i momenti difficili non sono ancora finiti e noi restiamo al fianco dei più fragili – ha affermato il sindaco Chiara Calati – La crisi innescata dall'emergenza sanitaria purtroppo si fa ancora sentire e sono molte le persone che hanno bisogno di un aiuto per far fronte a bisogni di prima necessità. Per questa tranche di aiuti sono stati messi a disposizione circa 135.000 euro, di cui 35mila da fondi comunali, e sono destinati ai residenti a Magenta con un reddito Isee inferiore a 26mila euro, la priorità sarà data a chi nel corso di quest'anno non ha ancora ricevuto sostegni pubblici – ha spiegato il primo cittadino – Ancora una volta questa Amministrazione si schiera al fianco delle famiglie con un aiuto concreto per necessità essenziali come l'acquisto di generi alimentari, il pagamento delle bollette e dell'affitto. Purtroppo le conseguenze di questa emergenza si prolungheranno per diverso tempo, ma noi saremo sempre al fianco dei cittadini e, come più volte detto, nessuno sarà lasciato solo”, ha concluso il sindaco Calati. Tutte le informazioni necessarie per presentare la domanda sono presenti sul sito del Comune: https://comune.magenta.mi.it/19750-emergenza-covid-aiuti-famiglie/. Gli aiuti alle famiglie - Le misure a sostegno delle famiglie in difficoltà sono: erogazione di buoni spesa a sostegno delle famiglie per l’acquisto di generi alimentari, spendibili presso esercizi commerciali come da indicazioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune; erogazione di contributo economico a sostegno del pagamento del canone di locazione per alloggi sul mercato privato (compreso canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali, (ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6.); erogazione di contributo economico a sostegno del pagamento delle utenze domestiche (luce, gas, acqua, ecc). Requisiti - Possono accedere alle misure i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: residenti nel Comune di Magenta, che siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea o cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98; cittadini in possesso di un ISEE ordinario o corrente in corso di validità inferiore a € 26.000,00; contratto di locazione e le utenze domestiche devono essere riferite all’abitazione di residenza del nucleo familiare e l’intestatario del contratto, se diverso dal richiedente, deve appartenere al nucleo familiare del richiedente. Per la misura di sostegno al pagamento del canone di locazione: avere la residenza nell’alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato, da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda; non essere beneficiari di contributi comunali/dell’Ambito territoriale al momento della presentazione della domanda a sostegno del canone di affitto per l’anno corrente di importo uguale o superiore all’importo stabilito in funzione della composizione del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico; non essere sottoposti a sfratto esecutivo;

Per la Misura di sostegno pagamento delle utenze domestiche; non essere beneficiari di altri contributi pubblici per il pagamento delle utenze domestiche per l’anno corrente di importo uguale o superiore all’importo stabilito in funzione della composizione del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico. Il presente contributo è compatibile con le riduzioni tariffarie previste da SGATE.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro