Fermato con droga e armi bianche; e, inoltre, alla guida nonostante gli avessero revocato la patente. L’uomo è stato individuato da una pattuglia della Polizia locale a Castano Primo. Subito, però, ha tentato di disfarsi dello stupefacente, suddiviso in varie dosi, cercando, contemporaneamente, di opporre resistenza al controllo degli agenti, che l’hanno bloccato e deferito all’autoritá giudiziaria.

