Si 'impacchetta' un dono

Natale... regali... ma ogni dono è speciale per tanti motivi. Perchè viene scelto con il cuore, viene 'donato' a una persona particolare e ognuno nasconde in sè un senso più profondo. Anche la confezione è importante e se fatto da amici speciale, lo diventa ancora di più! Fino alla vigilia di Natale, presso il centro commerciale 'Il Gigante' di Castano Primo, i ragazzi dell'ASD Ticino aiutano a impacchettare i regali. I volontari aiutano ogni giorno dalle 10 alle 19.30 e con un'offerta si sostengono i progetti dell'associazione.

