I 'Mercatini' di Boffalora

Domenica 12 dicembre: nuovi stand di gastronomia, street food, birre artigianali, hobbisti, artigianato e associazioni del territorio... ma anche zampognari e Babbo Natale!

Tornano i mercatini di Natale a Boffalora Sopra Ticino in calendario per domenica 12 dicembre. Nuovi stand di gastronomia, street food, birre artigianali, hobbisti, artigianato e associazioni del territorio. Le associazioni “CAI” e “IL MURON” prepareranno polenta e bruscitt per tutti i presenti.

Una magica atmosfera resa ancora più speciale dalla Banda e dall’arrivo degli zampognari. Nel pomeriggio Babbo Natale aspetterà tutti i bambini nel suo villaggio, per ritirare la letterina e fare una foto insieme, mentre alle 15 in Sala Mons. Portaluppi, Via Privata Paolo VI lo spettacolo per bambini "Il Circo di Natale"

Inoltre, durante la mattina verranno consegnati i Bonus Bebè alle famiglie dei bambini nati nel 2021 e i premi di riconoscimento agli studenti meritevoli.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro