'Loreley': musica che fa bene

I 'Loreley' e quel progetto in ricordo dell'amico e storico bassista Angelo (scomparso l'anno scorso) e per solidarietà. Presentato sul palco dell'auditorium 'Paccagnini'.

Le note che, alla fine, si mischiavano con le parole. Un brano e, subito dopo, un ricordo, una curiosità, un aneddoto. La voce, o meglio le voci (cinque) che sono risuonate forti e chiare sul palco dell'auditorium Paccagnini. E, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere, perché proprio là dove agli inizi del 2020 si erano ritrovati per il concerto - reunion, nello stesso posto ecco che i 'Loreley' hanno voluto tornare per presentare quel progetto che, cominciato con lo storico bassista Angelo e proseguito, nonostante, purtroppo, la sua prematura scomparsa (sentendolo, comunque, ogni giorno vicino), vuole essere un regalo e un omaggio 'speciale' per il territorio e, allo stesso tempo, l'occasione per fare del bene. Un album ('Come un volo d'Angelo') e otto canzoni ('A volte ritornano', 'La città', 'Magica', 'Meglio tardi che mai', 'Dognimodo' 'Tu guardi fuori', 'Cammino distratto' e 'Come un volo d'angelo'), insomma, che raccontano istanti, passione, complicità e impegno; la musica fatta di sentimenti, commozione e immagini che, una dopo l'altra, si susseguono e arrivano dritte al cuore. Su verso il cielo, dunque, appunto accanto all'amico di sempre, e, poi, di nuovo giù, per continuare il viaggio assieme a tante, tantissime persone e fianco a fianco della Lilt e di Cuore di Donna, le due realtà alle quali verrà devoluto il ricavato.

