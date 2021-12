"Solo polemica, anche sul Natale"

Pista di pattinaggio: "I consiglieri Colombo e Ferrario hanno perso l'ennesima occasione. Fare polemiche anche sul Natale, mi sembra davvero troppo - dice il sindaco".

"Quando ho letto ho pensato di non rispondere. L’ennesima occasione persa. Fare polemica anche sul Natale mi sembra davvero troppo...". Così il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, commenta le dichiarazioni dei due consiglieri di minoranza, Roberto Colombo (Gruppo Misto) e Morena Ferrario (Lega), in merito alla pista di pattinaggio di piazza Mazzini e, in particolar modo, al fatto che, come hanno voluto sottolineare, appunto, gli stessi rappresentanti dell'opposizione, il primo cittadino in conferenza dei capigruppo si fosse pronunciato diversamente sulla spesa e le modalità di realizzazione della struttura ("Ci aveva risposto che non sarebbe costata nulla, ad eccezione della fornitura di energia elettrica e dell'esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico"). "Abbiamo preso una scelta facendo naturalmente riferimento ad una disponibilità economica che abbiamo costruito in questi anni - prosegue Pignatiello - Ricordo ancora il lontano Natale del 2014 quando appena arrivato non avevamo nemmeno la possibilità di pagare le luminarie a causa di un bilancio davvero precario. Oggi fortunatamente Castano è una città capace di gestire ogni aspetto di vita, compresi i momenti di comunità. Speriamo che questa estate non ci facciano polemiche per un concerto o per altre scelte che non riguardano solo la città, ma fortunatamente anche il resto del territorio. In merito, poi, a quanto avrei detto, a differenza dei due consiglieri io non voglio mettere in dubbio la loro buona fede, mi dispiace solo che per l’ennesima volta mettano in dubbio me come persona. Come possiamo costruire con queste premesse un rapporto di collaborazione? Non sarebbe stato corretto farmi una telefonata se ritenevano che io avessi sbagliato a dire qualcosa? E invece no, andiamo sui giornali e proviamo ad attaccarlo. Questa a mio avviso non è politica e quando se ne accorgeranno sarà, sempre a parere mio, comunque troppo tardi".

