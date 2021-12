Babbo Natale arriva in calesse

Chi l'ha detto che Babbo Natale si sposta solo con la slitta e le renne... A Turbigo, il 24 dicembre, infatti, arriverà con il calesse. Un pomeriggio di magia e gioia.

Chi l'ha detto che Babbo Natale si sposta solo con la slitta e le renne? Dopotutto capita che, per raggiungere i tanti bambini del mondo, debba anche cambiare mezzo di trasporto. E, allora, ecco che a Turbigo il prossimo 24 dicembre arriverà in calesse. Già, pronti a ad accoglierlo, perché durante il pomeriggio della vigilia lo potrete trovare in più punti del paese. Tre, per la precisione, le tappe del 'tour' turbighese: partirà, infatti, dall'Arbusta (nei pressi della scuola Materna), quindi si sposterà in zona Belvedere e da qui, poi, scenderà in piazza Bonomi, dove è stato allestito l'albero. Beh... ovviamente con sé avrà caramelle, dolci e sorprese per i più piccoli. Ma anche per i grandi avranno momenti per ritrovarsi e stare assieme.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro