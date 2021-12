Domeniche con l'elfo Zulfanel

Pronti a trascorrere la domenica con l'elfo castanese? Gli appuntamenti, allora, sono il 12 e il 19 dicembre, a Castano, con l'iniziativa 'Le domeniche di Zulfanel'.

Pronti a trascorrere la domenica con l'elfo castanese? Gli appuntamenti, allora, sono il 12 e il 19 dicembre, a Castano, con l'iniziativa 'Le domeniche di Zulfanel'. Solo per il 12, poi, nel cortile del 'Tutto per la Casa' in corso San Rocco, dalle 16 alle 18, ecco palloncini, divertimento e truccabimbi, mentre il 19, sempre nel pomeriggio, ma in piazza Dante sarà la volta di tanti momenti di intrattenimento per piccoli e grandi. La manifestazione è promossa da 'I palloncini di Sammy', 'La Cometa' risto-pizza, 'La Bottega delle Cialde', 'Tutto per la Casa', 'Xenia', 'Casa Castano', 'Tropic Beauty & Sun', 'Immobiliare Cristallo', 'Ottica Ongaro' e 'Sale & Benessere'.

