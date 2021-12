Nosate: "Buon Natale..."

L'accensione dell'albero e, poi, i canti... E' cominciato, ufficialmente, il Natale a Nosate. Un pomeriggio di emozioni e condivisione in piazza.

La benedizione di don Giuseppe e, poi, l'attesa che, inevitabilmente, si è trasformata in emozioni. Le luci, infatti, a colorare e illuminare l'albero in piazza, prima di lasciare spazio ai canti, regalando quelle atmosfere magiche e speciale di questo periodo. "Buon Natale...": le voci si mischiavano assieme mercoledì 8 dicembre proprio nel centro di Nosate e assieme hanno dato il via ufficiale alle prossime festività. Un momento di condivisione, gioia e serenità, vissuto gli uni affianco agli altri.

