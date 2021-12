Di corsa con gli elfi

L'8 dicembre ecco a Castano la 2^ 'Corsa degli Elfi'. Non solo una manifestazione sportiva, ma l'occasione per aiutare i bimbi di un orfanotrofio in Kenya.

In fondo l'avevano detto e scritto "Gli elfi correranno anche se nevica". E, allora, pronti via, beh... ovviamente dalla centralissima piazza Mazzini. Quando si dice, insomma, un Natale di corsa: già, perché proprio in questo 8 dicembre, ecco a Castano la 2^ 'Corsa degli Elfi', organizzata dall'Asd 'Amici dello Sport-Podistica Castanese' e dall'associazione 'Nonnoboi'. Molto più, però, di una semplice manifestazione sportiva, bensì l'occasione per fare del bene e aiutare chi, purtroppo, è meno fortunato, visto che il ricavato sarà devoluto ai bimbi di un orfanotrofio in Kenya.

ELFI DI CORSA PER I BIMBI IN KENYA



