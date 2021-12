'Cartoon Network' e l'albero per i più piccoli

Un albero appositamente dedicato ai più piccoli. E' in piazza San Fedele a Milano, grazie a Cartoon Network. Ragazze e ragazzi saranno, quindi, invitati a realizzare il loro addobbo natalizio in un laboratorio di pittura e poi a percorrere un coloratissimo labirinto per arrivare ad appendere il 'lavoretto'.

Un albero appositamente dedicato ai più piccoli. E' in piazza San Fedele a Milano, grazie a Cartoon Network. Ragazze e ragazzi saranno, quindi, invitati a realizzare il loro addobbo natalizio in un laboratorio di pittura e poi a percorrere un coloratissimo labirinto per arrivare ad appendere il 'lavoretto'. Sul maxischermo accanto all'installazione, inoltre, verranno trasmessi i cartoni animati più noti dei canali Cartoon Network e Boomerang, per rendere questo angolo della città un luogo veramente a misura di bambino.

