Domenica al mercatino

Hobbisti, artigiani, associazioni e generi alimentari: le bancarelle, una accanto all'altra, nelle vie e in piazza e attorno le emozioni e la voglia di ritrovarsi e stare assieme. Che le festività natalizie, allora, abbiano inizio e così ecco a Malvaglio il mercatino di Natale. Piccoli e grandi, insomma, tutti protagonisti domenica scorsa (5 dicembre), tra, appunto, le varie realtà commerciali, ma anche diverse attività e momenti di coinvolgimento ("dipingiamo le rotoballe", la merenda assieme, ancora la consegna delle letterine, Babbo Natale e la musica).

