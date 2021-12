I Ghostbusters a Niguarda

"S.O.S." fantasmi in ospedale. E, allora, chi chiamare se non proprio loro, già i mitici Ghostbusters. Un giro nei sotterranei del Niguarda e poi tutti al cinema.

"S.O.S." fantasmi in ospedale. E, allora, chi chiamare se non proprio loro, già i mitici Ghostbusters. Tute, attrezzatture e strumentazioni varie pronte, eccoli, infatti, girare in alcune aree e nei sotterranei del Niguarda, ma tranquilli, nessuna presenza strana o sospetta, perché si è trattato di un particolare appuntamento, in occasione della proiezione, nella sala MediCinema della struttura sanitaria del capoluogo lombardo, appunto di 'Ghostbusters: Legacy'. Dopo la caccia ai fantasmi e l'attenta ispezione, insomma, tutti in poltrona per vedere il successo cinematografico del momento.

