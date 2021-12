Pista: "Bell'idea... col dubbio"

Pista di pattinaggio in piazza Mazzini a Castano; commercianti e cittadini: "Un'ottima iniziativa, ma con qualche punto di domanda per quanto riguarda la viabilità".

"Bella l'idea, ma con qualche dubbio per quanto riguarda la viabilità". Lo dicono praticamente o quasi in coro molti dei cittadini e commercianti di Castano. Già, perché se da una parte la pista di pattinaggio in piazza Mazzini, tra le attrazioni del prossimo Natale (e non solo) in città, ha già conquistato tanti, dall'altra, però, c'è la perplessità sul fatto che la struttura sia stata posizionata, appunto, nel centro storico. "Un'iniziativa che per i bambini può andare bene, ma, realizzata in una zona dove ci sono la maggioranza dei negozi e togliendo alcuni parcheggi, a mio avviso potrebbe diventare un problema proprio per gli stessi titolari o gestori degli esercizi commerciali - afferma una signora". "Occasione positiva se porterà lavoro per noi commercianti, in modo particolare in un periodo importante come quello natalizio. L'unico punto di domanda riguarda la viabilità che, inevitabilmente, è stata modificata; sto notando, infatti, confusione e sorpresa tra le persone, che non sono ancora abituate al cambiamento". "Una proposta molto simpatica e interessante - ribadisce un'altra castanese - Mi auguro che sia il modo di attrarre gente per vivacizzare la piazza, anche se resto con l'interrogativo legato al traffico. L'area, infatti, è una grossa via di passaggio e questo è fondamentale per il commercio, quindi potrebbe accadere che ci siano difficoltà per la clientela e gli abitanti con i posteggi eliminati". "Un'ottima idea - continua una commerciante - Speriamo che porti bimbi e adulti qui, senza creare problematiche dal punto di vista della circolazione". "Molto bene - commenta un cittadino - Ci voleva qualcosa di questo tipo in città". "Bellissima iniziativa - conclude un signore - Un momento per rendere viva la piazza, dopo l'anno e mezzo difficile di emergenza Covid".

