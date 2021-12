Sulle pareti di alcuni palazzi in piazza a Inveruno è iniziato il grande calendario dell’Avvento verso il prossimo Natale.

Semplicità, ma anche un grande effetto scenico. Inveruno si prepara a questo secondo Natale di pandemia con eventi limitati (e tutti con obbligo di mascherina), ma anche molto coinvolgenti. Sulle pareti di alcuni palazzi in piazza è iniziato il calendario dell’Avvento verso il Natale, mentre mercoledì 8 dicembre, in piazza San Martino, ci sarà al mattino la presenza della slitta di Babbo Natale, mentre nel pomeriggio, verso le 17.15 l’accensione dell’albero e del grande presepe scenografico. Nel pomeriggio ci saranno in piazza anche ‘Amici del Füló’ con castagne e il Comitato Genitori con la cioccolata calda.

