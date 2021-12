Unghie da 'vip': Miriam a 'X-Factor'

Unghie da ‘vip’: Miriam al lavoro dai giovani talenti di ‘X-Factor’. L’attività del centro estetico ‘Le rose del deserto’ e un servizio per dei clienti molto speciali.

Un’attività iniziata quattro anni fa, un’avventura che vuole continuare a crescere. “Mi chiamo Valentina Carrozzo e insieme a mio marito Mattia Moretto siamo i titolari del centro estetico ‘Le rose del deserto’ di Inveruno - ci spiegano i titolari - Io impiegata contabile, lui elettricista, quattro anni fa abbiamo iniziato questa avventura, ad oggi lui continua ad essere elettricista mentre io ho deciso di lasciare il mio lavoro e diventare a tutti gli effetti un’imprenditrice. Per poter fare tutto questo devo però ringraziare le mie ragazze e collaboratrici: Cassandra Colombo, responsabile tecnica del centro ed estetista, che con me ha iniziato tutta questa avventura. Miriam Stecco, onicotecnica arrivata qualche mese più tardi, e Bruna Bushgjokay, estetista, lashmaker e make up artist. Grazie a loro ho scoperto le tante sfumature di questo lavoro che mi hanno fatto appassionare ogni giorno sempre più”. La linea principale è DERMATROPHINE PRO ma dal 2022 veranno iniziati i trattamenti SPA con una nuova linea PAYOT e da dicembre 2021 il percorso con OPI, partner ufficiale della trasmissione X-Factor, dove il centro partecipato come nail artist. Il fortunato format televisivo di Sky è la trasmissione musicale più seguita, sia a livello social che d’ascolti d’Italia: lanciano ogni anno nuovi interpreti che entrano prepotentemente nel panorama discografico italiano e internazionale (basti pensare ai Maneskin, arrivati secondi alcune edizioni fa). La trasmissione si avvia alla serata finale di settimana prossima, ma intanto, ecco nelle scorse eliminatorie un ‘tocco’ particolare è stato portato dalla giovane cuggionese Miriam. “Ormai è da quattro anni che lavoro presso il centro estetico ‘Le rose del deserto’, con la voglia sempre di essere al passo con i tempi - ci racconta - Quest’anno volevamo integrare nuove tecniche di lavoro e proprio per questo abbiamo partecipato a diversi eventi che ci hanno permesso di conoscere OPI (marchio leader di prodotti professionali per la cura e la bellezza delle unghie). Essendo da due anni sponsor di X-Factor, Opi ha selezionato diverse ragazze ed ha permesso loro di vivere un’esperienza di due giorni bellissima! Mi sono sentita molto fortunata e provavo più emozioni nello stesso momento, passavo da momenti di euforia a momenti di agitazione ma mi sentivo sempre grata per quello che mi stava accadendo perché sapevo che sarebbe stata per me un’occasione unica! Ci sarebbe un mondo da raccontare ma potrei racchiudere semplicemente tutto dicendo di essere passata dal guardare sul divano di casa questo grande programma a esserne parte attiva della realizzazione anche con un piccolo ruolo). Ho potuto cosi eseguire nail art per più concorrenti e avere la possibilità di entrare in contatto con persone dello spettacolo”. Un’esperienza indelebile, davvero un ‘tocco’ di classe per questi futuri talenti della musica.

