Tanti quadrotti nelle vie

Metti una serie di particolari lavori all'uncinetto o ai ferri, aggiungici, poi, le diverse vie oppure i luoghi simbolo e caratteristici della città e, alla fine, beh... la magia del Natale è praticamente garantita. Eccoli, insomma, i bellissimi 'QuadrOtti' ad addobbare e colorare più zone di Castano. Un progetto di arredo urbano che, nato da Auser, Fiore che Ride e da un gruppo di volontarie, ha saputo coinvolgere tante persone che, da sole o in compagnia, si sono, subito, messe all'opera per dare forma alle decorazioni. Un vero e proprio 'lavoro di squadra', per tornare a respirare assieme quel senso di condivisione, appartenenza e festa nel periodo più speciale dell'anno.

