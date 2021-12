Polizia locale: nuovo mezzo

Il comando inverunese da oggi può contare su una nuova Dacia Duster a basse emissioni inquinanti ad alimentazione Benzina/GPL grazie al sostegno di Regione Lombardia.

Un nuovo mezzo per la Polizia locale di Inveruno. "La nuova autovettura Dacia Duster a basse emissioni inquinanti ad alimentazione Benzina/GPL, allestita con tutte le strumentazioni necessarie per il servizio di Polizia Locale, è stata acquistata a seguito di assegnazione di cofinanziamento di Regione Lombardia pari ad € 17.477 - spiega il sindaco Sara Bettinelli - A marzo 2021 il Comune di Inveruno aveva partecipato al bando di Regione Lombardia per l assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni per tutte le funzioni di Polizia Locale per l acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli destinati alla Polizia Locale. Il Comune ha finanziato la quota a proprio carico pari ad € 7.490".

