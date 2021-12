L'ingresso di don Alessandro

Domenica 28 novembre l’ingresso solenne del nuovo parroco di Arconate.Classe 1975, ordinato nel 2010, don Alessandro è alla sua prima esperienza da parroco, dopo essere stato coadiutore prima a Pieve Emanuele e poi a San Giuliano Milanese. Tra le sue più grandi passioni, la montagna che, come si legge nei suoi profili social, è un po’ come la vita: “Salire, scendere, cadere, rialzarsi, l’importante è provarci!”. Il don ci ha raccontato di essere stato accolto molto bene dalla sua nuova comunità e di aver apprezzato la “solennità” della cerimonia del suo ingresso. Ha trovato realtà coesa e desiderosa di agire, con la quale intende costruire un rapporto fruttuoso soprattutto sul piano educativo: “È importante migliorare ancora di più la qualità delle nostre relazioni educative, anche a livello decanale, coordinando la formazione degli educatori su ampia scala”.

