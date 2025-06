Estate arconatese in arrivo!

Arconate dà il benvenuto all’estate con musica, cultura, buon cibo e tanta voglia di stare insieme!

Non c’è tempo per annoiarsi ad Arconate: da giugno fino a settembre, il Comune propone una rassegna di appuntamenti estivi pensata per tutte le età, tra musica dal vivo, momenti culturali, feste tradizionali e tanti giochi di gruppo per combattere il caldo e la noia.

Dopo la partenza con la Festa del Milan Club e l’evento sportivo-gastronomico ‘Pedalar Mangiando’, si entra nel vivo dell'estate con una serie di iniziative che alternano concerti, spettacoli e incontri culturali. Tra le serate più attese di luglio spiccano il Galà del Liceo a Palazzo Taverna, occasione per celebrare i diplomati arconatesi, il Concerto ‘Esperando’, con le musiche di Carlos Santana e per ultimo, ma non meno importante, il Gran Ballo con cena sotto le stelle.

Non mancano le proposte per gli appassionati di letteratura: la presentazione del libro “Costanza, la libertà della Marchesa” con l’autrice Ketty Magni e l’incontro con Giovanna Cerutti su Nera, partigiana dimenticata, offrono spunti di riflessione in una cornice estiva.

Anche agosto e settembre riservano sorprese: si attendono con ansia l’Arconate Beer Festival, la Stranotturna per la pace e l’Aperitivo in musica di fine estate, che chiuderà la rassegna con un brindisi collettivo in Piazza. A partire dal 18 luglio, inoltre, aprirà il Luna Park in via delle Vittorie, pronto a regalare divertimento ai più piccoli e non solo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!