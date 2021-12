Nuovi impianti di irrigazione

Dieci milioni di euro a disposizione delle aziende agricole lombarde. Regione Lombardia, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, ha infatti attivato la misura per incentivare investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione.

Dieci milioni di euro a disposizione delle aziende agricole lombarde. Regione Lombardia, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, ha infatti attivato la misura per incentivare investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione. Saranno quindi finanziati interventi di riconversione del metodo irriguo dallo scorrimento superficiale ai metodi considerati più efficienti. "L'innovazione anche nell'ambito dell'utilizzo delle risorse - spiega l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi - sarà uno dei temi cardine dell'agricoltura del futuro, soprattutto in zone irrigue come la Lombardia". "I cambiamenti climatici - chiarisce Rolfi - stanno incidendo molto sulla redditività delle aziende ed è necessario intervenire per consentire agli agricoltori di avere impianti moderni con una conseguente riduzione del fabbisogno idrico". L'operazione si pone quindi l'obiettivo di ridurre il fabbisogno e l'utilizzo di acqua per l'irrigazione in ambito aziendale. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo 2022. "Finanziamo fino al 40% la realizzazione di impianti di subirrigazione e micro-irrigazione. La sostenibilità ambientale ha concluso Rolfi - è il principale obiettivo del Psr lombardo. Grazie all'innovazione riusciamo infatti a coniugarlo con la redditività delle aziende che riducono i costi e migliorano la produzione".

