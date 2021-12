Panchina rossa e targa

Non solo una panchina rossa, ma anche una targa. Per tenere vivo il ricordo delle donne vittime di violenza da parte degli uomini. E come segno di speranza perché tutto questo non abbia più a ripetersi. Ambedue sono doni che il Comune di Nerviano ha ricevuto dalla società 'Studio Città'.

Non solo una panchina rossa, ma anche una targa. Per tenere vivo il ricordo delle donne vittime di violenza da parte degli uomini. E come segno di speranza perché tutto questo non abbia più a ripetersi. Ambedue sono doni che il Comune di Nerviano ha ricevuto dalla società 'Studio Città'. Al di là del valore economico dell'operazione, pari a 628,70 euro, conta evidentemente lo spirito con cui la donazione è stata effettuata e, soprattutto, la sua finalità. La panchina farà bella mostra di sé come monito per il rispetto di tutte le esponenti del gentil sesso e della loro dignità in piazza della Vittoria. Un dono che ha sicuramente fatto molto piacere alla giunta del neosindaco Daniela Colombo ma altrettanto certamente consente alla collettività di instaurare un ulteriore momento di riflessione su un problema drammaticamente ancora vivo. Lo dimostra il fatto che, in Italia, dall'inizio dell'anno, vi siano già state 109 vittime.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro