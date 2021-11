Il Natale di Busto Arsizio

Un 'Emozionatale' quello di Busto Arsizio: attività ed eventi di Busto Arsizio saranno trainanti per tutto il territorio. Scopri le novità di quest'anno!

Il Natale è proprio il momento in cui le emozioni prendono corpo, si riescono a percepire nell’aria e si condividono tra le Persone

Il Natale è un momento unico e magico, soprattutto dopo l’anno passato trascorso senza vedere i propri familiari e le persone care, a causa del COVID 19 e dell’isolamento forzato e dovuto, per arginare la pandemia, in particolare per i bambini, che più di altri hanno sofferto per aver trascorso un Natale anomalo e in isolamento.

TRADIZIONE, INNOVAZIONE e SOSTENIBILITÀ, costituiranno i punti cardine dello sviluppo delle attività e degli eventi a Busto Arsizio del Natale 2021, che andranno a beneficio dell’intero Territorio mettendo sempre in primo piano i più piccoli, seguiti poi dalle Attività commerciali e dagli Adulti, con gli appuntamenti della tradizione con il coinvolgimento oltre al centro città tutti i quartieri periferici.

«Si deve puntare sulla promozione della città e del commercio locale, valorizzando le eccellenze presenti sul territorio, rispettando l’ambiente, puntando sulla sostenibilità e sulla sensibilità delle persone». Ha dichiarato Luca Torno coordinatore di Royal Time per la comunicazione e Vice Presidente del Club del Marketing e della Comunicazione che insieme hanno saputo costruire una rete formidabile di partner realizzando un eccellente piattaforma comunicativa su scala nazionale.

Le emozioni dunque muovono l’animo delle persone, li coinvolgono e li spingono a impegnarsi, e Busto Arsizio sarà il grande contenitore di emozioni per questo Natale 2021.

UN BA NATALE MOLTO LUNGIMIRANTE E PREVIDENTE

Il BA Natale 2021, si baserà sulle emozioni cercando di esaltare questo concetto attraverso un clima gioioso e che considera moltissimo le famiglie e i bambini, premiandole.

Si è pensato, quindi di proporre un Concorso a Premi, con in palio dieci crociere per tutta la famiglia nei fiordi norvegesi; questo sarà l’ambizioso regalo che la città di Busto offrirà a tutti gli avventori che si registreranno sulla piattaforma dedicata BA Natale.

La dinamica del concorso verrà promossa all’interno delle singole attività commerciali, permettendone lo sviluppo e incrementando gli Acquisti in città

Il Concorso partirà dal 1° gennaio e sarà possibile partecipare fino al 31 di Marzo, per volontà del Distretto del Commercio ed Esse Vacation, così da incentivare

I consumi anche dopo il periodo delle festività.

IL PREMIO

Crociera Fiordi Norvegesi

Lo charme di una crociera e di un viaggio da sogno per un intera famiglia nella natura più pura. Una settimana alla scoperta di città come Bergen, Copenhagen,Attraversando il meraviglioso fiordo di Geiranger.

LA TV DI SAMSUNG

Natale significa, soprattutto per i bambini ma anche per i ragazzi e per le famiglie, l’arrivo di Babbo Natale nelle case e nelle città a portare doni e dolci e rallegrare l’atmosfera riempiendola di felicità.

Una delle novità di questo Natale 2021 sarà il TG Natale, un vero e proprio notiziario che riporta notizie su Babbo Natale, su dove è stato avvistato l’ultima volta, su quando si presuppone arrivi in città e nelle case dei bambini per portar loro i doni che desiderano .

Periodicamente verrà trasmessa un’edizione del TG Natale grazie alla partecipazione al progetto di Canale Europa TV, la piattaforma televisiva su internet, con tanti canali tematici, come viaggi, terme e benessere, medicina, sport, cinema e tanto altro.

Periodicamente uscirà un’edizione del TG di Natale per riportare news e aggiornamenti sulla posizione di Babbo Natale, così che i bambini sappiano che sia nelle vicinanze e si possano adeguatamente preparare per accoglierlo nel migliore dei modi.

Un inviato speciale svolgerà nei giorni dello shopping natalizio delle Interviste di Natale, chiedendo alle persone cosa abbiano acquistato per Natale, a chi sono indirizzati i loro doni e in quali attività commerciali hanno svolto maggiormente i loro acquisti: il nostro inviato chiederà ai passanti in che modo trascorreranno l’intero periodo delle festività natalizie, se hanno già programmi in particolare, se hanno deciso già il menù delle feste, curiosando nella vita delle persone e dando una proiezione di quello che sarà il Natale per giovani e famiglie.

