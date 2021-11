Il ritorno di Alan Walker

A quasi 3 anni di distanza dal disco di debutto “Different World” è uscito oggi “WORLD OF WALKER” il nuovo album del pluripremiato artista e produttore norvegese ALAN WALKER.

A quasi 3 anni di distanza dal disco di debutto “Different World”, che ad oggi ha accumulato più di 14 miliardi di stream, è uscito oggi “WORLD OF WALKER” (https://alanwalker.lnk.to/AlbumWorldOfWalker), il nuovo album del pluripremiato artista e produttore norvegese ALAN WALKER.

L'album include brani dal sound tipico e distintivo di Alan Walker, con influenze pop, latine ed elettroniche che soddisfano i gusti di ogni ascoltatore. Nel disco, il producer è affiancato da artisti straordinari come Hans Zimmer, Ava Max, Sabrina Carpenter, Farruko, Salem Ilese e tanti altri.

Alan Walker ha chiesto ai suoi fan di caricare dei selfie sul suo sito web e di partecipare alla creazione della copertina ufficiale del disco. Più di 15 mila persone da oltre 150 Paesi hanno contribuito alla realizzazione della cover e ora fanno parte di un grande mosaico.

«Sono passati 3 anni dall’uscita di “Different World” e da allora ho avuto molto tempo per lavorare a nuova musica. Sono così entusiasta di pubblicare finalmente il mio nuovo disco “World Of Walker” – racconta Alan Walker – Ciò che è veramente speciale per me è la copertina, composta da migliaia di selfie dei miei fan da tutto il mondo. È finalmente arrivato il momento di iniziare a svelare il “World Of Walker”, la community che abbiamo creato insieme».

