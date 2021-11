In periodi normali fa già male, in tempo di Covid ancor di più. Il Comune di Cornaredo ha deciso di fronteggiare il dramma della solitudine che coinvolge soprattutto diverse persone anziane con un'iniziativa concreta. Il progetto si chiama 'Soli mai a Cornaredo'.

In periodi normali fa già male, in tempo di Covid ancor di più. Il Comune di Cornaredo ha deciso di fronteggiare il dramma della solitudine che coinvolge soprattutto diverse persone anziane con un'iniziativa concreta. Il progetto si chiama 'Soli mai a Cornaredo' e mira, spiega il Comune, a "Ricostruire legami all'interno della comunità". L'iniziativa è rivolta in particolar modo agli anziani over 65 bisognosi di compagnia. Attraverso uno sportello telefonico che risponderà al numero 334/65.19.887 nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 12 sarà possibile sia raccogliere i bisogni della popolazione anziana cittadina sia la disponibilità di volontari che li possano assistere dando loro un po' di compagnia e aiuto nelle questioni pratiche. E' possibile anche scrivere una mail a solimai [at] oltreiperimetri [dot] it. "Il progetto - concludono dal Comune - è finanziato da Fondazione Comunitaria Nord Milano attraverso il Fondo per il contrasto alla povertà e si avvale del supporto degli operatori di 'Oltre i perimetri'.

