Benedetta a RTL 102.5

Vi ricordate 'Benedetta.artefacile', la art influencer di Inveruno, che stava sbancando su Instagram in qualità di esperta d'arte? Ebbene, ci avevamo visto lungo: non è passato molto tempo affinché attirasse l'attenzione di qualche big della comunicazione. 21 anni, studentessa al terzo anno di Beni Culturali alla Statale di Milano, Benedetta Colombo giovedì 2 dicembre alle 20 sarà ai microfoni di RTL 102.5, l'emittente radiofonica più ascoltata e seguita a livello nazionale, ospite di “La settima arte”, il programma condotto da Angela Gugliara e Mario Vai. “Parleremo del mio profilo Instagram, della mia passione smisurata per l'arte, del mio nuovo progetto Scroccarte, in cui vengo ospitata dai miei follower e loro hanno il compito di farmi scoprire delle chicche artistiche e architettoniche delle loro città. Ancora non ci credo”. Il suo profilo, che conta quasi 2800 follower, offre ogni giorno arte in pillole, dai post monografici sui singoli artisti a quelli in cui spiega le varie correnti artistiche. Un profilo da seguire, per imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, utile e bello: sia su Instagram , ma soprattutto su RTL 102.5.

