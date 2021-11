Il binomio arte - donna

Giovedì sera, in quel di Marcallo, sarà tempo per un’importante iniziativa artistica a supporto della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne, presso il Centro Polifunzionale San Marco in Marcallo si svolgerà una serata volta a sensibilizzare l’importante tema etico e morale del rispetto e della protezione verso la figura femminile.

E quale modo migliore di portare avanti questa causa, se non attraverso un connubio con il grande potere evocativo dell’arte e, in questo caso, della pittura. Nella serata di giovedì, infatti, a partire dalle 20:30, verrà inaugurata una particolare mostra, intitolata “La donna nell’arte”, sviluppata dal pittore figurativo Luigi Borgognoni, vincitore dell’edizione 2021 del premio “Dante Alighieri” del festival di CulturaIdentità (Casale Monferrato).

Ma non solo arte. In seguito all’inaugurazione, si parlerà di donne e di valori attraverso una conferenza che vedrà diversi ospiti. Oltre a Borgognoni, interverranno: Teresa Ceni, presidente del Centro di Ascolto alla Vita (sezione di Abbiategrasso-Magenta-Rho), Patrizia Lia, presidente dell’Ancos Milano e Silvia Scurati, consigliere Lega della Regione Lombardia. Ad introdurre la serata ed accompagnare gli ospiti sarà presente il Sindaco di Marcallo, Marina Roma.

