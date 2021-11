La 'nuova' Salute

Taglio del nastro per 'La Salute' di via Fredda a Turbigo. Ambulatori e struttura rinnovata per una realtà punto di riferimento in paese e nel territorio.

L'immobile è sempre lo stesso (quello di via Fredda a Turbigo), ma basta un primo e semplice 'colpo d'occhio' per capire subito come, invece, all'interno c'è stato un importante e significativo cambiamento. Il tempo, insomma, di salire all'ultimo piano e aprire la porta ed ecco davanti un'ambiente ancora più moderno, accogliente e confortevole. Un dettaglio, ancora una uno e un altro ancora, fino al 'prodotto' finale, fino, come l'hanno ribattezzata, alla 'nuova' Salute, là dove la medicina e le prestazioni sanitarie si mischiano con l'impegno, l'attenzione e la vicinanza ai singoli pazienti. "Fin dalla nostra elezione nel consiglio di amministrazione - ha spiegato il presidente Davide Ronzi, durante l'inaugurazione - abbiamo avvertito la necessità di dare una nuova luce alla struttura e, oggi, la nostra casa è realtà. Sì, parlo di casa, perché per noi 'La Salute' rappresenta appunto una seconda abitazione e un punto di riferimento e lo stesso deve essere per tutte le persone che hanno bisogno dei nostri servizi". Tanti, tantissimi quelli che la realtà turbighese svolge quotidianamente: dal poliambulatorio (allergologia, cardiologia, chirurgia generale e vascolare, dermatologia, ecografia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, neurologia, nutrizionista, oculistica, ortopedia/fisiatra, otorinolaringoiatria, podologia, reumatologia, senologia e urologia) all'attività di fisitoterapia e riabilitazione (Cryo T-Shock, elettroterapia, fisiokinesiterapia, kinesio taping, laserterapia, linfodrenaggio, magnetoterapia, massoterapia, radarterapia, rieducazione posturale, TE.CA.R. terapia e ultrasuonoterapia), quindi la medicina del lavoro (medico competente delle aziende, sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ecc...), l'assistenza domiciliare (ASA e OSS per anziani, disabili e chi è in condizione di disabilità temporanea) e la consulenza psicologica (genitorialità, adozioni e separazioni difficili), pedagogica (famiglie e tutoring scolastico) e la psicoterapia (individuale o familiare), oltre all'orientamento scolastico professionale e alle proposte formative di sostegno durante il ciclo della vita. "Un ulteriore tassello, dunque, che abbiamo posto e che è frutto, inevitabilmente, anche di ciò che in passato è stato fatto - conclude il presidente - Pertanto è doveroso ringraziare i miei predecessori e tutte le amministrazioni che hanno gestito in maniera proficua e oculata la società. Il loro lavoro ci ha consentito, infatti, di arrivare adesso a questo ulteriori traguardo e, contemporaneamente, di garantire una stabilità economica che, in periodi complessi come quelli della pandemia, è stata assai provvidenziale per non ricorrere ad azioni spiacevoli nei confronti dei nostri dipendenti che, assieme ai soci e ai collaboratori, sono il bene più prezioso che abbiamo". Partire dal passato, alla fine, per arrivare al presente e da qui guardare al futuro con la stessa determinazione e la costanza che l'ha sempre contraddistinta. Una società cooperativa sociale onlus che, iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali della Lombardia e all'albo nazionale, ispirandosi ai principi della morale cattolica, è un fondamentale punto di riferimento, non solo per Turbigo, ma per tutto il territorio.

