Vaccino: l'esempio dei politici

In queste settimane di 'ripresa' con forza dei contagi da coronavirus, mentre regioni e Governo studiano le misure per arginare la diffusione del virus ma senza fermare la ripartenza economica, anche i politici svolgono un ruolo importante.

Molte le voci autorevoli che si sono spese e continuano a rimarcare l'importanza del rispetto delle regole e di procedere alle vaccinazioni. Tra questi oggi stato il turno di Mario Mantovani.

L'ex viceministro ed ex eurodeputato ha infatti pubblicato oggi, sulla sua pagina social, la foto che lo ritrae dopo aver ricevuto la terza dose di richiamo per il vaccino anticoronavirus. Un messaggio semplice e diretto, per dimostrare a tutti coloro che lo seguono la linea per sconfiggere questo periodo pandemico.

