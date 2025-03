Incontro di prevenzione

A rispondere ai dubbi dei cittadini saranno gli specialisti Piermarco Locati, dottore in chirurgia vascolare e angiologia, Dario Candiani, specialista in dermatologia e venereologia e Ornella Farina, tecnica ortottica.

Arconate sceglie la prevenzione: venerdì 21 Marzo, alle ore 20.30, un incontro organizzato dal Comune per promuovere la salute e il benessere dei cittadini.

L’incontro informativo si terrà nell’auditorium comunale di Arconate, in via Montello 1 e permetterà di approfondire il tema della prevenzione medica, lasciando ampio spazio alle domande e al confronto con il pubblico. A rispondere ai dubbi dei cittadini saranno gli specialisti Piermarco Locati, dottore in chirurgia vascolare e angiologia, Dario Candiani, specialista in dermatologia e venereologia e Ornella Farina, tecnica ortottica che nel mese di Aprile presenterà nelle scuole di Arconate una campagna di prevenzione dell’ambliopia.

L’invito è aperto a tutti!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!